العاهل الأردني يؤكد ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة وفك الحصار

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء، ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحذر من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، ومواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

من جهته، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة.

وأشار إلى أهمية دور الأردن، بقيادة الملك، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة "بلوك 12" بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.