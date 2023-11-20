الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العاهل الأردني يؤكد ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة وفك الحصار

من اللقاء
من اللقاء

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء، ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحذر من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، ومواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

من جهته، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة.

وأشار إلى أهمية دور الأردن، بقيادة الملك، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

txt

"الصحة الفلسطينية" تكشف الكوارث التي لاحقت المؤسسات الصحية بسبب القصف الإسرائيلي

قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة "بلوك 12" بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

العاهل الاردني الممثل الأعلي للاتحاد الاوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية غزة الضفة الغربية

مواد متعلقة

صحيفة إسرائيلية تكشف حجم خسائر الاحتلال الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة

الرئيس الأرجنتيني الجديد: اليوم تبدأ نهاية "الانحطاط" وتنطلق إعادة عملية إعمار بلادنا

بمشاركة مصر.. انطلاق أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا

للمطالبة بتحسين الأجور.. إضراب جامعي واحتجاجات في أكثر من 50 مدينة ألمانية

ملك الأردن يستقبل فون دير لاين ويحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

"الحوثيون": نعتزم استهداف السفن التى تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

مجزرة جديدة فى مدرسة «الفاخورة»: 200 شهيد وعشرات المصابين

ألمانيا: تفتيش 54 مبنى في 7 ولايات ضمن تحقيقات المركز الإسلامي بهامبورج

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

شروط انتونى موديست للرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية

حسين لبيب يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟