الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم الإثنين، عن قصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

وقالت، في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق “تليجرام”، إن عناصر الحركة استهدفوا في الساعة 10:30 صباح اليوم، بالأسلحة ‏المناسبة، قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون. ‏

وجاء في بيانها: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30) من صباح يوم الإثنين 20-11-2023 بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون».

من جهتها، أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، باستهداف تجمّعات لجنود وآليّات إسرائيليّة بقذائف الهاون، في محيط أبراج الشّيخ زايد في شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف 7 آليّات عسكرية خلال اشتباكات الليلة الماضية، في محاور التقدم شمالي قطاع غزة في بيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا، بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

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