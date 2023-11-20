السفير الصينى بالقاهرة: ندعم حقوق الشعب الفلسطينى

استضافت السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حفل الصداقة بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر الصينية والمصرية.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة، السيد لياو ليتشيانغ: يقترب عام 2023 من نهايته، في هذا العام شهدنا فرصًا وآمالًا، كما شهدنا أزمات وتحديات. تزداد تغيرات القرن عمقًا واتساعًا بشكل غير مسبوق، وتبرز التحولات للاضطرابات والتغيرات، وترتفع مخاطر التكتل والتشرذم والفوضى في العالم. في الوقت نفسه، يزداد نداء المجتمع الدولي للسلام والتنمية، وتزداد التطلعات للعدالة والإنصاف، ويشتد السعي وراء التعاون والكسب المشترك.

الصين تلتزم دائمًا بالتعاون والتنمية

وتابع: تلتزم الصين دائمًا بالتعاون والتنمية قبل فترة، نجحت الصين في عقد الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وشارك فيها ممثلون من 151 دولة و41 منظمة دولية. ألقى الرئيس شي جين بينغ كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية، واستعرض الإنجازات التي حققتها المبادرة في السنوات العشر الماضية، وأعلن عن الأعمال الثمانية لدعم بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، مما حدد الاتجاه الجديد لـ"الحزام والطريق"، وفتح له رؤية جديدة وضخ فيه قوة محركة جديدة.

التعاون بين مصر والصين

وقال السفير الصيني: أعتقد أنكم تعرفون جيدًا إنجازات التعاون بين بلدينا، حيث قامت الشركات الصينية ببناء في مصر أطول برج إفريقيا وأول سكة حديدية مكهربة إفريقيًا، وساعدت مصر في أن تصبح أول دولة إفريقية ذات القدرة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية، وتنجز أكبر مشروع في التاريخ لترقية الشبكة الوطنية الكهرباء، وتمتلك أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية في القارة الإفريقية وأكبر مركز لتخزين اللقاحات وأسرع النطاق العريض الثابت وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت وأكثرة تقنية في إفريقيا.

زيارات متبادلة

وتابع: منذ بداية هذا العام، زار مصر عشرات من كبار المسئولين الصينيين، بمن فيهم لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية أمين لجنة فحص الانضباط المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهو خبينغ وزير الثقافة والسياحة، وتانغ رنجيان وزير الزراعة، في المقابل زار الصين عديد من كبار المسئولين المصريين، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، زار الصين وزير الزراعة السيد القصير، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، الأمر الذي يعزز بشكل فعال الفهم المتبادل والتعاون في كل المجالات.

سندات الباندا بقيمة 3.5 مليار يوان في الصين

وأضاف السفير: لقد نجحت مصر في إصدار سندات الباندا بقيمة 3.5 مليار يوان في الصين، وقدم بنك التنمية الصيني قروضًا بقيمة 7 مليارات يوان إلى البنك المركزي المصري، ويتقدم التعاون المالي بين البلدين بخطوات جديدة.

الانضمام للبريكس

وقال: كما أود انتهاز هذه الفرصة لتهنئة مصر بانضمامها إلى آلية بريكس للتعاون، وتحرص الصين على العمل سويًا مع مصر على تطبيق مخرجات منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والتقنيات الزراعية والطاقة المتجددة وغيرها، وتوسيع التواصل الشعبي، بما يدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام. كما تحرص الصين على تعزيز التعاون مع مصر في الإطار الصيني العربي والإطار الصيني الإفريقي، وتعزيز التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة.

الحرب في غزة

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال السفير: تلتزم الصين دائمًا بالعدالة والإنصاف منذ يوم 7 أكتوبر، موضحًا أن المجتمع الدولي الدولى باهتمام بالغ تطورات الوضع المتوتر في فلسطين وإسرائيل.

وأسفرت هذه الجولة من الصراع عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والتدهور الحاد للأوضاع الإنسانية حول القضية الفلسطينية، وظلت الصين تدعم بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في يونيو الماضي.

وقال: لقد طرح الرئيس شي جين بينج الرؤية ذات النقاط الثلاث في لقائه مع الرئيس محمود عباس أولًا، يكمن المخرج الأساسي للقضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ثانيًا، يجب ضمان الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية لفلسطين، ويجب على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين. ثالثا، يجب الالتزام بمفاوضات السلام باعتبارها الاتجاه الصحيح، ويجب احترام الوضع الحالي للقدس، كمدينة مقدسة دينية، الذي تشكل على مر التاريخ، ونبذ الأقوال والأفعال المتطرفة والمستفزة، والدفع بعقد مؤتمر السلام الدولي الأكثر حجمًا وموثوقية وتأثيرًا، بما يهيئ الظروف المواتية لاستئناف مفاوضات السلام.

385527900_3527173680877796_6911730797913369659_n