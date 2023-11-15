عبدالمنعم سعيد: موقف الصين من الحرب على غزة غامض

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الصين قوة عظمى صاعدة توزاي الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، ورغم ذلك هي عبارة عن قوى سياسية شاحبة.

وأضاف سعيد خلال حواره لبرنامج "المشهد"، المُذاع على قناة "ten"، أن الموقف الصيني من الحرب على قطاع غزة غامض بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن حركة حماس رغم الضربات القاسية من الاحتلال، ما تزال توجه رشقات إلى تل أبيب، كما أن الحوثيين قادرون على توجيه صواريخ بالستية وطائرات مسيرة إلى قطاع غزة.

كما أكد أن الجبهة اللبنانية ساخنة بجانب الجبهة السورية، مشيرًا إلى أن هناك لغزًا إيرانيًا أيضًا خلال الفترة الحالية، متابعًا: "الاحتلال الإسرائيلي يوجه العديد من الضربات للقوات الإيرانية أو القوات الموالية الموجودة في سوريا، وإيران مُهانة مما يحدث مؤخرًا في سوريا".

عبدالمنعم سعيد: أمريكا تريد استخدام حرب غزة لتسوية أوضاع جدية في المنطقة

وتابع: أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستخدم الحرب على قطاع غزة من أجل تسوية أوضاع جدية في المنطقة، خصوصًا في تسوية العلاقات السعودية الإسرائيلية، موضحًا أن هناك تصاعدًا كميًا في المنطقة من الممكن أن يُؤدي إلى اتساع جبهات الصراع في المنطقة خصوصًا على الجبهة اللبنانية.