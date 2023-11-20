الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحد المسعفين الفلسطينيين: تم نقل 31 من الأطفال الخدج عبر "ممر الموت" وصولًا لمصر

جريدة الدستور

قال أبو صبحي، أحد المسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم نقل 31 من الأطفال الخدج الفلسطينيين أمس عبر التنسيق مع الأمم المتحدة لدخول مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وتابع، في تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن مستشفى الشفاء يعاني من انقطاع وانعدام تام للوقود والكهرباء والرعاية الصحية الكاملة بحسب البروتوكول المتعارف عليه، وتم الدخول عبر 6 سيارات إسعاف ونقل 31 طفلا من الخدج من أصل 34 طفلا، حيث استشهد 3 أطفال، خلال نقلهم بتلك السيارات وبسبب التأخر في عملية التنسيق والمرور عبر عبر ممر الموت الفاصل بين غزة وشمال غزة وبين وسط وجنوب القطاع تم تأمينهم ليله أمس في مستشفى الهلال الإماراتي بمدينة رفح.

وأشار إلى أنه تم نقل الأطفال اليوم من مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي إلى مصر، ليصل عددهم الآن إلى 28 طفلا، متمنيا استكمال رعايتهم الطبية في مصر بسلام دون فقد أحدهم.

الخدج الفلسطينيين الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفا مستشفي الهلال الإماراتي

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