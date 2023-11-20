القاهرة الإخبارية: 40 حضانة عند معبر رفح لاستقبال الأطفال الخدج من فلسطين

أفاد محمد عبيد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، هناك استقبال لـ29 طفل خدج فلسطينيا، مشيرا إلي أن ذلك العدد كان أكبر من ذلك ولكن هناك أطفالا قد توفوا خلال عمليات النقل أو حتي داخل مستشفيات قطاع غزة.

وقال إن عدد سيارات الإسعاف والحضانات المتواجدة في معبر رفح البري أكبر من عدد الأطفال الخدج الذي سيصل بعد قليل إلي معبر رفح، ويصل عدد الحضانات إلى 40 حضانة على استعداد لاستقبال أي عدد من الأطفال الخدج في حال زيادة العدد.

وأوضح أن الأطفال الخدج سينقلون إلى مستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئرالعبد وذلك لحسن حالتهم الصحية مقارنة بالآخرين، وسيتم نقل 12 طفلا، حالاتهم الصحية في غاية الصعوبة، جوا يحتاجون إلى سرعة النقل وبالتالي ستخصص حضانات للصعود إلي الطائرات ومعهم أطباء متخصصون مرافقون لهؤلاء الأطفال، بجانب 17 طفلا سينقلون برا إلى مستشفيات القاهرة، والباقي داخل مستشفيات العريش.