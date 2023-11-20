الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين: تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت السعى لتكريس احتلالها كل أراضينا

نتنياهو
نتنياهو

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل منذ بدء العدوان تثبت أن إسرائيل تسعي إلى تكريس احتلالها جميع الأراضي الفلسطينية، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جهود عباس تنصب حاليا على وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

وأكدت أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جهود محمود عباس الرئيس الفلسطيني  تنصب حاليا على وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس.

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