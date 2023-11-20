الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيروس فيفا.. "ماركا" تُسلط الضوء على إصابات اللاعبين في التوقف الدولي الحالي

إصابات اللاعبين
إصابات اللاعبين

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على أزمة إصابة اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وغيابهم عن الملاعب لفترة طويلة، وآخرهم الشاب الإسباني جافي، نجم برشلونة.

وتعرّض جافي لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا، التي أقيمت أمس الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-1.

وأُصيب جافي في الدقيقة 23 من زمن المباراة، حيث بدا أن ركبته اليمنى قد إلتوت في إحدى الكرات، ليسقط على الأرض متألمًا، ويضطر إلى مغادرة الملعب باكيًا، ويتم استبداله بزميله أويهين سانسيت في الدقيقة 26. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقبل جافي، تعرّض العديد من نجوم الكرة لإصابات قوية رفقة منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبالتالي ستبعدهم عن أنديتهم لفترات طويلة. لمعرفة تفاصيل إصابات اللاعبين من هنا.

"ماركا" تتحدث عن إصابات اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية

وأعدّت صحيفة "ماركا" تقريرًا مطوّلًا تحت عنوان "فيروس فيفا"، أكدت خلاله أنه "يدمر كرة القدم"، بعد تعرّض اللاعبين للإصابات؛ بسبب ضغط جدول المباريات من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووصفت الصحيفة الإسبانية، فترة التوقف الدولي الحالية بأنها بمثابة "كارثة" للاعبين وأنديتهم، مثل برشلونة، ريال مدريد ومانشستر سيتي وغيرها.

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صدمة لبرشلونة.. تكهنات بشأن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى إصابة جافي في ظل تكهنات قوية بأن تكون الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، وقد يغيب للشهر المقبل.

بالإضافة إلى إصابة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في الكاحل، وإصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا بالتواء في الركبة اليمنى، واحتمالية غيابه لمدة قد تصل إلى شهر.

ونوّهت صحيفة "ماركا"، إلى استمرار فترة التوقف الدولية، وإقامة 14 مباراة دولية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مع منتخبات مثل إنجلترا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا تتنافس في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ماركا فترة التوقف الدولي جافي فيفا فينيسيوس جونيور هالاند إصابات اللاعبين

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