الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

دير المحرق يغلق أبوابه خلال فترة صوم الميلاد لمدة 4 أيام أسبوعيا

الانبا بيجول
الانبا بيجول

أعلن دير السيدة العذراء مريم للرهبان الاقباط الارثوذكس بمحافظة أسيوط والمعروف بدير المحرق، إغلاق أبوابه للأفراد والرحلات خلال فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس.

موعد فتح الابواب

وأشار الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير في بيان رسمي له منذ قليل أن الأبواب ستعاود الفتح خلال ايام الجمعة والسبت والأحد من كل اسبوع من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت قد صلت الكنيسة الاثيوبية القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، وذلك احتفالًا بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء بالدير ذاته.

يذكر أن الكنيسة الاثيوبية ترتب، صومًا سنويًا معروف باسم "صوم قسقام" مدته ٤٠ يومًا، يبدأ من ٢٦ توت وينتهي ليلة عيد تكريس الكنيسة يوم ٥ هاتور.

حيث يحب الأثيوبين الأماكن التي عاش فيها السيد المسيح له المجد في فلسطين، كذلك في قسقام في مصر التي يعتبرونها أورشليم الثانية.

وايضا احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٦ هاتور من كل عام، حيث صلى قداس العيد نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ذاته، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ومجمع الآباء رهبان الدير وسط حضور شعبي كثيف.

من جهة أخرى، صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار مينا بحي المناخ ببورسعيد، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الدياكون اسحق دانيال كاهنًا جديدًا باسم القس سوريال، والدياكون مينا يوحنا كاهنًا جديدًا باسم القس يسطس، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

كما رسم نيافة الأنبا تادرس الأب القس تيموثاوس شاكر كاهن الكنيسة في رتبة القمصية.

كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون (شماس كامل) بيد نيافة الأنبا تادرس، خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته صباح اليوم.

وهذا من المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

المحرق أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط أسقف ورئيس دير المحرق إيبارشية دير المحرق إيبارشية الدير المحرق

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