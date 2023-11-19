الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

العمل الإلهي والدور البشري موضوع عظة الأحد على قناة "ON"

الكنيسة
الكنيسة

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس مرقس أنور كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 

موضوع العظة

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "مَثَل الزارع" في إنجيل متى والإصحاح الثالث عشر، وأشار إلى أن الاستجابة البشرية للعمل الإلهي تتطلب إرادة وجهاد من الإنسان، والإنسان الروحي لا بد دائمًا أن يكون له ضبط الذات حتى تتوافق إرادته مع أفعاله، لكي تكون حياته إيجابية وتأتي بثمار صالحة. 

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام ، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

لقاءً لطلبة المرحلة الإعدادية بإيبارشية المحلة الكبرى

من جهة اخرى، نظمت خدمة فتيان إعدادي بإيبارشية المحلة الكبرى، لقاءً لطلبة المرحلة الإعدادية من أبناء الإيبارشية بعنوان "كبرنا شوية وعايزين نفهم"، في كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، وحاضر فيه خادم متخصص بمعهد المشورة بمدينة المنصورة حول موضوع اللقاء.

كما صلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن القداس الإلهي،  في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي فريد فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار  بمدينة ببا باسم القس چوزيف، وتمت السيامة وسط حضور عدد من الآباء رهبان دير المحرق وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير ذاته.

وصلى نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها قداس عيد تكريس كنيسة الشهيد مار جرجس باللد بفلسطين، في كنيسة الشهيد مار جرجس التابعة للإيبارشية، عقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

عظة الأحد برنامج عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد الأسبوعية على قناة ontv

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