استعدادات مكثفة لنقل عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى معبر رفح (بث مباشر)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية عن الاستعدادات النهائية المكثفة لنقل عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى معبر رفح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقلت "القاهرة الإخبارية" لقطات حية من أمام معبر رفح، للاستعدادات النهائية لاستقبال الأطفال الخدج، في الوقت الذي ما زالت تستقبل فيه سيارات الإسعاف حالات الجرحى والمصابين من أهل غزة، لنقلها إلى المستشفيات المصرية.

وصرّح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بأن الأطفال الخدج الفلسطينيين سيتم نقلهم فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة، وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وزير الصحة يصل العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، منذ قليل، إلى مطار العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



