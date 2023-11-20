"أهله سوابق".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تدعى “إيمان” لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد مشاجرات كثيرة نشبت بينهم بسبب والدته وتدخلتها فى حياتهم بشكل مبالغ فيه.

وقالت “إيمان” في دعواها: "أهل زوجى سوابق، وتم حبس شقيقه ووالدته من قبل لتعديهم على سلفتى السابقة وتسببوا فى إجهاضها بسبب خلافات نشبت بينهم".

وأضافت: “زوجى أوهمنى بأنه من أسرة محترمة ووالدته وأشقاءه فى حالهم ووعدنى بالحياة الوردية لرفضى السكن معهم فى شقة بمنزل العائلة وبعد ضغوطات كثيرة منه وافقت حتى تتم الزيجة بنجاح”.

وتابعت: “لكن بعد الزواج اتصدمت بالواقع المرير فكنت مجبرة على تناول كل وجباتى مع حماتى وهى من تحدد نوع الطعام وكميته ولو فكرت فى عمل عشاء خاص لى ولزوجى تتشاجر معى وكأننى فعلت جريمة فضلا عن جانب التنظيف الذى لا ينتهى وكأننى أصبحت خادمة لديها تأمر وتنهى وتصرخ بوجهى دون أدنى احترم وكأننى من الشارع وليس لى أهل وعائلة”.

وواصت “إيمان”: “تحملت بكل ما فى وسعى من أجل زوجى لكن بلا جدوى، حتى تركت منزل الزوجية وعندما حضر لإرجاعى شرط والدى عليه بانعزالى فى شقتى بعيد عن أهله وفور وصولى الشقة رفضت حماتى انعزالى وعندما أصريت قامت بصفعى بالقلم على وجهى أمام زوجى ولم يكن له أى رد فعل فغادرت مرة أخرى ورفضت العودة له مرة تانية لأنه تقبل إهانتي”.