الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اليوم العالمي للتلفزيون 2023".. تعرف على تاريخ وأهمية هذا اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي له، يعد التلفزيون جزء لا يتجزأ من منازلنا، إنه جهاز للمعلومات والترفيه والمعلومات لجميع الأعمار من الأطفال الذين يشاهدون الرسوم المتحركة والعروض المعدة لأعمارهم إلى كبار السن الذين يشاهدون البرامج التلفزيونية والأخبار والأفلام  حيث يعتبر محور الأسرة. 

وشهد التلفزيون الكثير من التطوير والابتكار منذ بدايته، إلا أنه لا يزال ذا أهمية في العصر الحاضر، حيث شهدت أنواع العروض وأنماط مشاهدة الجمهور وعرض المعلومات تغيرًا كبيرًا مع التغيير في المجتمع، لقد تكيف التلفزيون بشكل جميل مع أنماط حياتنا المتغيرة وظل ملائمًا على مر السنين.

وفي كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون في جميع أنحاء العالم، وبينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عنه:

 

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون في 21 نوفمبر من كل عام وجرى صنع أول تلفزيون كهربائي في عام 1927 على يد فيلو تايلور فارنسورث، وهو مخترع أمريكي.

 

و في عام 1996، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتلفزيون وفي عام 1996، في 21 و22 نوفمبر، استضافت الأمم المتحدة المنتدى العالمي الأول للتلفزيون.

 

في هذا اليوم، يجتمع الناس معًا لمناقشة أهمية التلفزيون في حياتنا وتتم مناقشة واستكشاف طرق تحسين أنماط البث وطرق التعاون ويعد التلفزيون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وقد ظل ذا أهمية على مر السنين لجميع الأعمار، التلفزيون لديه ما يقدمه في اليوم العالمي للتلفزيون، يناقش الناس أهميته ويتم أيضًا توعية الجمهور بتأثير وفوائد مشاهدة التلفزيون  الجهاز الذي جعل العالم أقرب.

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