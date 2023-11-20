الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر طن فول الصويا والذرة الصفراء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

فول الصويا
فول الصويا

سعر طن فول الصويا اليوم 2023 محور اهتمام الملايين من مربي الدواجن مع ترقب التكلفة الإنتاجية وتوقع زيادتها مع حلول فصل الشتاء بالإضافة إلى زيادة سعر الأعلاف في الأسواق المصرية بالرغم من إصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية منها الدواجن والبيض الشهر الماضي.

سعر طن فول الصويا اليوم 2023

فقز سعر طن فول الصويا اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 حيث سجل سعر طن كسب الصويا بروتين 44% نحو 27000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل نحو 29000 ألف جنيه والمستوردة 29000 جنيه فيما وصل طن كسب العباد نحو 17000 جنيه والجلوتوفيد 11500 جنيه وبلغت الردة نحو 10200 جنيه وكسب بذرة القطن نحو 17000 جنيه.

وبلغت قيمة طن الجيلوتين المحلي البروتين 60% نحو 38500 جنيه للمحلي أما المستورد فقد وصل إلى 47 ألف جنيه للطن بينما وصل مستخلص بذرة القطن نحو 17000 جنيه فيما وصل سعر قشر الصويا إلى نحو 9000 جنيه وكسر الصويا إلى 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية محو 12300 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12700 جنيه والذرة العويجة والرفيعة نحو 13000 جنيه.

شعبة بيض المائدة تناشد التموين والزراعة بزيادة الإفراجات عن خامات الأعلاف

الذرة التركي بـ13300 وفول الصويا بـ 36800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق المصرية 

وصل الطن إلى 22300 جنيه لعلف التسمين فيما وصلت أعلاف البياض 19200 جنيه للطن وسجلت أعلاف الماشية 15000 جنيه  للطن ووصل علف البط إلى 19970 جنيه للطن بينما ارتفاع علف الأرانب إلى 16000 جنيه للطن وعلف الرومي إلى 23000 جنيه للطن والمركرزات إلى 31 ألف جنيه للطن.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

ووصل سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني والتي تعتبر المادة الخام للعلف إلى 13400 جنيه للطن بينما وبلغت قيمة الذرة الأوكراني والصربي والأمريكي نحو 12400 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الرجنتيني 14200 جنيه والذرة التركي نحو 12500 جنيه للطن.

txt

سعر طن الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الأربعاء 15-11-2023

txt

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في بورصة السلع

يذكر أن ارتفاع أسعار خامات الأعلاف قد ارتفعت في الأسواق نتيجة كسب الصويا والذرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعدة الأزمة مع استمرارها أكثر من عام حيث سجل سعر طن الأعلاف الداجنة نحو 23000 جنيه وفقا لشعبة الثروة الداجنة في الغرف التجارية.

اقرأ أيضا 

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض في الأسواق 

سعر طن فول الصويا طن فول الصويا فول الصويا الصويا مربى الدواجن سعر طن الذرة الصفراء

مواد متعلقة

سعر الفيش الجنائي 2023 ومواعيد عمل السجل المدني

موعد إجازة نصف العام 2023.. موعد الترم الدراسي الثاني

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023.. الرابط والخطوات

موعد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

مصرع أجنبية دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بـ"مدينتى"

بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد

لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟