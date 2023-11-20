سعر طن فول الصويا والذرة الصفراء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

سعر طن فول الصويا اليوم 2023 محور اهتمام الملايين من مربي الدواجن مع ترقب التكلفة الإنتاجية وتوقع زيادتها مع حلول فصل الشتاء بالإضافة إلى زيادة سعر الأعلاف في الأسواق المصرية بالرغم من إصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية منها الدواجن والبيض الشهر الماضي.

سعر طن فول الصويا اليوم 2023

فقز سعر طن فول الصويا اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 حيث سجل سعر طن كسب الصويا بروتين 44% نحو 27000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل نحو 29000 ألف جنيه والمستوردة 29000 جنيه فيما وصل طن كسب العباد نحو 17000 جنيه والجلوتوفيد 11500 جنيه وبلغت الردة نحو 10200 جنيه وكسب بذرة القطن نحو 17000 جنيه.

وبلغت قيمة طن الجيلوتين المحلي البروتين 60% نحو 38500 جنيه للمحلي أما المستورد فقد وصل إلى 47 ألف جنيه للطن بينما وصل مستخلص بذرة القطن نحو 17000 جنيه فيما وصل سعر قشر الصويا إلى نحو 9000 جنيه وكسر الصويا إلى 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية محو 12300 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12700 جنيه والذرة العويجة والرفيعة نحو 13000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق المصرية

وصل الطن إلى 22300 جنيه لعلف التسمين فيما وصلت أعلاف البياض 19200 جنيه للطن وسجلت أعلاف الماشية 15000 جنيه للطن ووصل علف البط إلى 19970 جنيه للطن بينما ارتفاع علف الأرانب إلى 16000 جنيه للطن وعلف الرومي إلى 23000 جنيه للطن والمركرزات إلى 31 ألف جنيه للطن.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

ووصل سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني والتي تعتبر المادة الخام للعلف إلى 13400 جنيه للطن بينما وبلغت قيمة الذرة الأوكراني والصربي والأمريكي نحو 12400 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الرجنتيني 14200 جنيه والذرة التركي نحو 12500 جنيه للطن.

يذكر أن ارتفاع أسعار خامات الأعلاف قد ارتفعت في الأسواق نتيجة كسب الصويا والذرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعدة الأزمة مع استمرارها أكثر من عام حيث سجل سعر طن الأعلاف الداجنة نحو 23000 جنيه وفقا لشعبة الثروة الداجنة في الغرف التجارية.

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