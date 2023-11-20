الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مدرب منتخب السويد يرحل عن منصبه عقب نهاية مشوار تصفيات يورو 2024

جان أندرسون مدرب
جان أندرسون مدرب منتخب السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، نهاية مشوار جان أندرسون في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

جاء ذلك عقب فوز المنتخب السويدي على نظيره الاستوني، بهدفين دون رد، أمس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقام الاتحاد السويدي ولاعبي المنتخب، بتكريم أندرسون بعد جهوده خلال الفترة التي تولى فيها قيادة منتخب بلاده.

وكان جان أندرسون، قد تولى تدريب منتخب السويد، منذ 23 يوليو عام 2016، حيث نجح قيادته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأخفق المنتخب السويدي في التأهل إلى نهائيات يورو 2024 المقررة في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وأنهت السويد مشوارها في التصفيات، في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، بفارق عشر نقاط خلف المنتخب البلجيكي، صاحبة الصدارة، وبفارق تسع نقاط خلف المنتخب النمساوي، صاحب المركز الثاني.

الاتحاد السويدي لكرة القدم جان أندرسون المنتخب السويدي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

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