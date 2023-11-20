الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون مصر للألومنيوم

البورصة
البورصة

ينتهي خلال جلسة اليوم الأثنين، الحق في توزيع كوبون شركة مصر للألومنيوم.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون مصر للألومنيوم رقم (21) بواقع 6.500 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارًا من 23 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

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