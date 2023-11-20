الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زراعة عين شمس تحصد المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC"

كلية الزراعة بجامعة
كلية الزراعة بجامعة عين شمس

 

حصدت كلية الزراعة جامعة عين شمس علي المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" من خلال مشاركة طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في المسابقة بطموح وشغف بأسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية حيث تعلم الطلاب الكثير وتوسعت معارفهم في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال التدريب والدورات للفكر الإبتكارى ورياده الأعمال ودورات التسويق والماليه، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة،اد. هشام الحريرى وكيل  كليه الزراعه لشئون الطلاب والطلاب، الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الاعمال، الدكتورو ئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس،الدكتور لمياء مصطفى رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة، وتحت إشراف ود. محمد يوسف، ود.اشرف بكري.  

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رئيس جامعة عين شمس يشهد انطلاق دورى "طلاب من أجل مصر"

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هيئة الدواء تشارك فى المؤتمر الدولى لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

وقام طلاب كليه الزراعة جامعه عين شمس المشاركين فى مسابقه وهم:- 
عبدالرحمن محمد ابراهيم 
عبدالرحمن الحسيني
سهيله عبدالخالق
سلمي عصام 
نّهى هشام 
زياد محمد علي
منير ايمن

بعمل فكرة عملية وعلمية مبتكرة على تطوير تقنية لإنشاء طلاء صالح للأكل يمكن استخدامه للحفاظ على جودة الفواكه وتعزيزها.

وتعتمد هذه التقنية على استخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي لتشكيل طبقة يمكن أن تغلف الثمار بأمان وصحة، ونجاح تقنية طلاء الطعام يكمن في استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة التي تتفاعل بأمان مع الثمار، دون التأثير على نكهتها أو جودتها الغذائية ويعمل هذا الطلاء كحاجز وقائي، يحمي الثمار من العوامل البيئية الضارة.

ومن خلال العمل والمشاركة الجماعية والاصرار والتشجيع أستطاع الطلاب الوصول للمرتبة الأولى في الهاكاثون AUC وهو التكريم الثاني للمشروع بعد حصلولهم علي المركز الاول في عين شمس تبتكر  والتي قامت خلال الفترة ١٣_١١ _٢٠٢٣ وحتي ١٩_١١_٢٠٢٣.

كلية الزراعة جامعة عين شمس أسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية الابتكار وريادة الأعمال دورات التسويق تطوير تقنية لإنشاء طلاء صالح للأكل

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