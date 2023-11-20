حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرًا حاشدًا بالوادى الجديد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

عقد حزب المستقلين الجدد مؤتمرا حاشدا بمحافظة الوادي الجديد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الداخلة في إطار خطة الحزب في عقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات.

وأكد محمد مطاوع أمين الحزب أن هذا المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي لم يأت من فراغ، ولكنه جاء بناء على قناعة حزبية تامة بأفضلية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بما حققته الدولة المصرية على مدار العشر سنوات.

وأضاف أن محافظة الوادي الجديد تحققت على أرضها طفرة في مختلف المجالات التي تمس المواطن في المحافظة في الطرق والمشاريع الخدمية وتوشكى والزراعة.

وأكد مطاوع أن الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات، مناشدا كل المواطنين الخروج للتعبير عن الشكر والامتنان وعن رغبتهم في استمرار مسيرة التنمية والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الهيئة العليا للحزب تدعم الرئيس السيسي



أعلن حزب المستقلين الجدد بعد اجتماع الهيئه العليا واللجنة التأسيسية للحزب، عن دعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة.

ورأى الحزب أن دعم الترشيح لم يأت من فراغ، بل هو قرار مبني علي تقييم لما تم من جهد وعمل من الرئيس علي مدار السنوات الماضية في سبيل الحفاظ علي الوطن.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه علي أن دعم الحزب لترشح الرئيس هو أمر موضوعي مبني علي ما تم من إنجازات في شتي المجالات التي تمس حياة المواطن المصري.

وثمن حزب المستقلين الجدد ما قام به الرئيس من حماية الوطن من محاولة اختطافه واستمرار جهود الرئيس واستطاعته القضاء علي الإرهاب، بل يري الحزب أن قدرة الدولة علي تخطي الأزمات العالمية وجائحة كورونا هو نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس وغيرها من الأزمات الإقليمية.