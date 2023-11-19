أهالى الوادى الجديد: حان الوقت لرد الجميل للرئيس السيسى

عبّر أهالي الوادي الجديد عن سعادتهم بالمشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعطاء إشارة البدء لتطوير المحافظة والاهتمام بالتوسع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج والاهتمام بالمزارعين وتطوير الريف من خلال "حياة كريمة".

وقال أحمد زكي، مدير مدرسة في الوادي الجديد، إنه حان دور أبناء المحافظة في رد الجميل للرئيس السيسي بعد تطوير المحافظة وفوزها بأكثر من جائزة على مستوى الجمهورية، وظهورها بالمظهر اللائق.

وأضاف "زكي" أن الرئيس السيسي اهتم بالوادي الجديد، ووجه بالتوسع الزراعي وزيادة أعداد النخيل والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتدني، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمي، والتوجه للإنتاج المصري وتقليل الاستيراد.

وقال مجدي مرسي، موجه أنشطة في الوادي الجديد: الرئيس السيسي قاد مصر في ظروف صعبة وراهنة، واستطاع أن يخرجنا من عنق الزجاجة ويتحدى جميع الظروف التي واجهت مصر من تحديات داخلية وخارجية أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، كما استطاع الرئيس السيسي أن يبني ويعمر مصر من بنية تحتية سليمة، وتطوير المشروعات الكبرى، وبناء الجمهورية الجديدة، والاهتمام بالتوسع الزراعي في أنحاء المحافظة، أهمها توشكي والوادي الجديد.

وأكد مرسي أن اهتمام الرئيس والقيادة السياسية بالوادي الجديد أبهر الجميع، حيث خرجت واحات الوادي الجديد للنور بعد ظلام دامس دام لسنوات كثيرة من الإهمال والتهميش، وعلى الرغم من ذلك، أصر الرئيس على تطوير الوادي والاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، وقد كلل هذا الجهد بالنجاح المنقطع النظير، وعاد بالنفع على باقي محافظات الجمهورية بعد التوسع الزراعي الهائل، الذي وضع أسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مركز الفرافرة، وانطلقت منه زراعة المليون ونصف فدان.

وأوضح المرسي أن أهالي الوادي الجديد يقفون خلف الرئيس في جميع قراراته ويؤيدونه بكل الحب والفخر، متطلعين إلى فترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من سنوات من تطوير وبناء وتعمير في جميع مناحي مصر، وها هو الوقت الذي يرد فيه أهالي الوادي الجديد المحبوب على رئيس استجاب لدعوات أهالي الواحات لتعمير الصحراء وتطوير قرى الريف من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".