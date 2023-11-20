الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة رحاب موسى: مواقف الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية سيسجلها التاريخ

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، على أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي، يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وإحياء مسار السلام للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

txt

وزير خارجية لبنان الأسبق: رفض الرئيس السيسى مخطط التهجير ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية

مجازر وممارسات وحشية
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

txt

إشادة حزبية وبرلمانية واسعة بالجهود المصرية الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية

txt

وزير المفاوضات الفلسطيني: إسرائيل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط

رؤية مصر واضحة
وتابعت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وظهر ذلك واضحًا من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم، لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.

وأشارت النائبة رحاب موسى إلى أن الدولة المصرية حريصة على استمرار دخول وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين والأطفال الخدج لتلقي العلاج والرعاية اللازمة في المستشفيات المصرية، حفاظًا على أرواحهم.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي اتخذ مواقف وقرارات سيسجلها التاريخ له، من بينها توجيهاته كمرشح رئاسي لحملته الانتخابية الرسمية، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، لدعم أشقائنا في غزة، مما يؤكد مدي حرصه على تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار، وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

وشددت النائبة رحاب موسى على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار واستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

txt

ميقاتى: استشهاد 4 أشخاص فى الجنوب جريمة نكراء ارتكبتها إسرائيل

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من "نجيب ميقاتي"، رئيس الحكومة اللبنانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

النائبة رحاب موسى رئيس حكومة لبنان القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي مسار السلام

مواد متعلقة

كتلة الحوار: "الوطنية للانتخابات" تعمل لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشفافية

اقتراح برلماني بعمل دليل استرشادي لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة

برلمانى: مجزرة مدرسة الفاجورة انتهاك صارخ للقانون الدولى

الآلاف يشاركون بملتقى فى حب مصر لتأييد السيسى فى مركز الصف بالجيزة

مطالبات بنشر حملات التوعية لـ"ذوي الاحتياجات الخاصة" بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

خبير استراتيجي: مصر تقف بكل قوة للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

برلمانية: توجيهات السيسى بشأن أطفال غزة "ملحمة إنسانية مصرية"

"صحة الشيوخ" تشيد بدور التحالف الوطنى و"حياة كريمة" فى دعم الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

القمص أرميا: نصلى من أجل الرئيس السيسى

3 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالعياط

اشتية: الاحتلال يقتل أطفالنا الرضع والخدج لإجبارنا على التهجير

لا إصابات.. السيطرة على حريق مخزن حقائب فى بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان