بعد سقوط قذيفة داخلها.. توقف مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بسبب القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف مولدات الكهرباء بالمستشفي الإندونيسي في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبا عاجل.

إصابة نازحين ومرضى وأطباء

يشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدرسة تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، مما أدي إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء، بجانب سقوط قذيفة سقطت داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.

وفي وقت سابق صرح الدكتور منير البرش، مدير عام صحة غزة، أن القصف استهدف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي فضلا عن محيط المستشفى، قائلًا إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتقدم أكثر نحوه.