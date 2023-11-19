فصائل فلسطينية تعلن قصف جنود الاحتلال في بيت لاهيا بالهاون

قالت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن الفصائل الفلسطينية قصفت بالهاون مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي ببيت لا هيا.

"الصحة العالمية" تعلن مستشفى الشفاء في غزة "منطقة موت"

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت، السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة، الذي بات هدفًا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى، الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم.