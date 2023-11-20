وزير المفاوضات الفلسطينى: إسرائيل هى دولة الفاشية فى الشرق الأوسط

قال حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن هناك حديثًا داخل إسرائيل عن مناقشات سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف عصفور، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى": يتم اعتقال وملاحقة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية بشكل مستمر، وهناك عنصرية ضد الفلسطينيين، لافتًا إلى أن حرب غزة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأكد وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق أن إسرائيل دولة فاشية ولا حديث عن الديمقراطية داخلها، قائلًا: "اكتشفنا أن إسرائيل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط".

وكان أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدًا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون، الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.