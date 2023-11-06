وزير خارجية لبنان الأسبق: رفض الرئيس السيسى مخطط التهجير ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية

أكد عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية.

وقال وزير خارجية لبنان الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إسرائيل تتمادى في اعتداءاتها وتستهدف المدنيين وسيارات الإسعاف في غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يريد تفريغ قطاع غزة من سكانه ووضع العالم أمام الأمر الواقع.

استشهاد عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية إثر قصف عنيف على غزة

وفي سياق متصل، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ31 على التوالي، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة للمرة الثالثة، منذ بدء العدوان 7 أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، بعد منتصف الليلة، إلى 45 شهيدًا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فيما وصل مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثلاثة شهداء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في بيت حانون. وفي رفح، استُشهد 6 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وعدد من الإصابات.