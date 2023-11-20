شعبة السكر: مخزون السكر فى مصر آمن وما يحدث فى السوق غير مفهوم

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن مخزون السكر في مصر آمن، حيث لدينا مخزون يكفي لمدة 4 أشهر، وذلك وفقًا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوق السكر غير مفهوم، وعلى حد قوله: "السكر متوافر ليه ارتفاع الأسعار".

وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن بورصة السلع تقوم بضبط الأسعار وعدم التلاعب بها من خلال عرض الأسعار، مشيرًا إلى أن البورصة تتم مراجعتها بشكل أسبوعي، ولكن الصناعات الغذائية تخضع لها مرة في الشهر، وهذا غير منطقي وغير كافٍ، حيث إن الصناعات الغذائية من أهم الصناعات التي لها دور كبير في الاقتصاد المصري.

مطالب بوضع الصناعات الغذائية فى الجلسات الأسبوعية للسكر

وأشار الفندي إلى أن بورصة السلع تضم ثلاث دورات تشمل الصناعات الغذائية والغرف التجارية الممثلة في تجار السكر وشركات تعبئة السكر، حيث تأخذ كل فئة السكر من البورصة مرة واحدة في الشهر، وهذا غير منطقي، فيجب أن تتواجد الصناعات الغذائية بشكل أسبوعي في بورصة السلع. وأشار إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن من السكر الخام، بينما يصل الاستهلاك السنوي للمصريين إلى 3.200 مليون طن، ويتم سد الفجوة من قبل استيراد السكر الخام وإعادة تصنيعه في مصانع السكر في مصر.

وتسجل أسعار السكر في بورصة السلع 24 ألف جنيه للطن، وفقًا لآخر جلسة عُقدت منذ 5 أسابيع، بينما يتراوح سعره في السوق السوداء التي يبيعها التجار بين 40 و41 ألف جنيه للطن. ومن المتوقع زيادة الرقعة الزراعية من البنجر خلال الموسم الجاري 2023، خاصةً مع مواجهة الحكومة زيادة الرقعة الزراعية من بنجر السكر.