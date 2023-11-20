البحيرة تكشف خطتها للتعامل مع موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

كشف محمد سعيد نشأت رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، خطة المحافظة للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أن التقلبات الجوية بدأت في المحافظة فجر يوم الأحد ولا تزال مستمرة حتى الآن.



وقال محمد سعيد نشأت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، تلقينا تحذيرا من غرفة العلميات بالمحافظة بموجة التقلبات الجوية واستعدينا لها بشكل جيد، لدينا 7 مراكز في البحيرة تأثروا بالتقلبات الجوية الأخيرة.



وأضاف قمنا بتوزيع سيارات شفط الأمطار في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مضيفا: "لدينا 120 معدة كبيرة لشفط الأمطار بالإضافة إلى سيارات البدالات للتعامل مع تجمعات المياه".



وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وجهت برفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية مع سقوط الأمطار على بعض مراكز المحافظة، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، والعمل على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وأكدت أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية.