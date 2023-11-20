الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهمت أمريكا بتصعيد التوترات بالمنطقة.. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها لردع الحرب

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية

قالت  كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إنها سوف تعزز من قدراتها "لردع الحرب" في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة بتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بمبيعات أسلحة مزمعة إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عن مبيعات محتملة لصواريخ جو جو من طراز "إيه آي إم-9 سايدويندر" وصواريخ 6 القياسية الاعتراضية التي تطلق من السفن والمعدات ذات الصلة بموجب صفقة عسكرية أجنبية حكومية إلى كوريا الجنوبية.

كما أعلنت واشنطن مؤخرا موافقتها على بيع محتمل لـ400 صاروخ توماهوك والمعدات ذات الصلة إلى اليابان.

 كلما زادت مكاسب أمريكا من مبيعات الأسلحة العشوائية كلما ارتفع الثمن الذي يتعين عليها دفعه

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول بوزارة الدفاع لم تكشف عن هويته قوله، نحذر من أنه كلما زادت مكاسب الولايات المتحدة من مبيعات الأسلحة العشوائية، كلما ارتفع الثمن الذي يتعين عليها دفعه بسبب حدوث أزمة أمنية.

وجاءت هذه الانتقادات في الوقت الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم النظام الكوري الشمالي بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بأن "تتوقف فورا" عن الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي آخر للتجسس العسكري، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا مضت قدما في الإطلاق.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك يوم الأحد إن الإطلاق يمكن أن يجري قبل أن تطلق كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للاستطلاع المحلي في 30 نوفمبر الجاري.

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وزير الدفاع الكوري الجنوبي

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، أمس، إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرها الصناعي للتجسس العسكري في أقرب وقت ممكن في غضون أسبوع أو نحو ذلك، مستشهدا بذلك بمعلومات استخباراتية عن استعداداتها، محذرا من ذلك.

وأضاف وزير الدفاع شين وون-سيك إن الإطلاق قد يتم قبل أن تطلق كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للاستطلاع محليا على متن الصاروخ فالكون 9، وهو صاروخ ذو مرحلتين لشركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس، من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 30 نوفمبر.

وأوضح شين في مقابلة بثتها محطة كيه بي إس العامة في وقت سابق أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان تحركات كوريا الشمالية، وقال إن استعدادات كوريا الشمالية جارية لإجراء عملية إطلاق خلال أسبوع.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليابان مبيعات أسلحة صفقة عسكرية

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