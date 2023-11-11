السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية: على واشنطن التعود على الواقع الجديد لعلاقتنا مع موسكو

بيونج يانج
بيونج يانج

رفضت كوريا الشمالية الانتقادات الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، للتعاون العسكري للبلاد مع روسيا، وقالت إن على واشنطن التعود على "الواقع الجديد" للعلاقة بين بيونج يانج وموسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيونج يانج في بيان، اليوم، إن بلينكن أعرب عما وصفته بـ"مخاوف" لا أساس لها للعلاقة بين بيونجيانج وموسكو، بحسب ما أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

التوتر السياسي والعسكري الخطير

ووصف البيان تصريحات بلينكن بأنها غير مسئولة واستفزازية، وتصعد التوتر السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ولا تخفف "مخاوف أمريكا".

 

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وزارة الخارجية الكورية الشمالية

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن السبيل الوحيد لتخفيف القلق الأمريكي هو أن تتخلى واشنطن عن "سياستها العدائية تجاه الدولتين وعن عقلية الحرب الباردة"، وأن تسحب "استفزازاتها السياسية وتهديداتها العسكرية وضغوطها الاستراتيجية" على كوريا الشمالية وروسيا.

وكان بلينكن حذر روسيا من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية، وهو ما من شأنه أن يمثل انتهاكًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار بلينكن للصحفيين في سول، إلى أنه ونظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، بحثا الإجراءات الإضافية التي من الممكن أن تتخذها بلادنا مع الشركاء، لزيادة الضغط على موسكو لكي لا تنقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونج يانج.

ولكن الوزير الأمريكي لم يتطرق إلى أي تفاصيل بشأن المدى الذي قد تصل إليه الإجراءات الجديدة ضد روسيا.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية المعزولة إلى حد كبير، تخضع لعقوبات دولية بسبب أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي.

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتشاركان في "مخاوف عميقة" بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطير بين موسكو وبيونج يانج.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من إمكانية أن تحصل كوريا الشمالية على تقنيات عسكرية روسية متقدمة، مقابل شحنات الأسلحة.

ويعد التعاون العسكري المتنامي بين بيونج يانج وسول مصدر قلق لأوكرانيا وحلفائها، خصوصًا بعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر في أقصى الشرق الروسي.

وبعد زيارة بلينكن هذا الأسبوع، يُتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الكوري الجنوبي الإثنين في العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت تكثف سول وواشنطن تعاونهما الدفاعي.

 

 

 

كوريا الشمالية وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن روسيا بيونج يانج

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