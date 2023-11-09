"القاهرة الإخبارية": كوريا الجنوبية حذرت جارتها الشمالية بسبب تهديدها الأخير

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" أن كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من التصرف المتهور بعد أن هددت بيونج يانج بإطلاق وابل من النيران على سول، بسبب منشورات مناهضة للشمال عبر الحدود.

تعزيز وضع الاستعداد للتحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الجنوبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، المحادثات المنتظمة الرفيعة المستوى للسياسات، وناقشتا البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومجالات أخرى للتعاون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، إن نائب وزير الخارجية للشئون العالمية والمتعددة الأطراف "بارك يونغ- مين"، اجتمع مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ماسيمو أبارو" في سيئول في الجولة الثانية عشرة من الاجتماع في وقت سابق من اليوم.

وناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز وضع الاستعداد للتحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.