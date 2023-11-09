الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": كوريا الجنوبية حذرت جارتها الشمالية بسبب تهديدها الأخير

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" أن كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من التصرف المتهور بعد أن هددت بيونج يانج بإطلاق وابل من النيران على سول، بسبب منشورات مناهضة للشمال عبر الحدود.

تعزيز وضع الاستعداد للتحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الجنوبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، المحادثات المنتظمة الرفيعة المستوى للسياسات، وناقشتا البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومجالات أخرى للتعاون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، إن نائب وزير الخارجية للشئون العالمية والمتعددة الأطراف "بارك يونغ- مين"، اجتمع مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ماسيمو أبارو" في سيئول في الجولة الثانية عشرة من الاجتماع في وقت سابق من اليوم.

وناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز وضع الاستعداد للتحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بيونج يانج الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج النووي

مواد متعلقة

"الأونروا": 92 من موظفينا قتلوا و51 منشأة تضررت إثر القصف الإسرائيلى

"القاهرة الإخبارية": قصف جوى وبحرى وأحزمة نارية كثيفة على مخيم الشاطئ بغزة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم "الأمعرى" فى الضفة الغربية

طيران الاحتلال يقصف مسجدًا فى خان يونس واستشهاد 6 فلسطينيين جنوب غزة

أستاذ سياسي: وجهة النظر المصرية تتمثل في نزع جذور الأزمة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه

خبير اقتصادي عن صناعة السيارات: “مصر تتابع التغير العالمي نحو تكنولوجيا جديدة”

الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة فى تفعيل المشروع الزراعى "مستقبل مصر"

"كتائب القسام" تعلن تدمير 9 آليات إسرائيلية شمال غزة

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

حازم إمام يصدم مسئولي الزمالك.. والقرار بشأن فتوح وصبحي في يد فيتوريا

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

4 قرارات لوزير العدل تخص مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى السعودى إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء