الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: تهجير الفلسطينيين سيهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم

سامح شكري
سامح شكري

شدد سامح شكرى، وزير الخارجية، على الموقف المصري والعربي عن فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال شكري إن هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، مشيرًا إلى أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

اجتماع لوزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية، والتى تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بإلاضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فلسطين تهجير الفلسطينيين ضد التهجير شكرى

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