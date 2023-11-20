هانى محمود لـ"الشاهد": نبيلة مكرم أبلغتنى بدعم الرئيس لها فى أزمتها

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير في دعم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، كما قالت لي بشكل شخصي إنها لم تكن تتخيل هذا الدعم الكبير من قبل الرئيس في ظل الأزمة التي تعرضت لها أسرتها في الآونة الماضية".

وتابع الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "أبلغتني السفيرة نبيلة مكرم في حديث سابق بيننا، أن دعم الرئيس لها هو ما خلق لديها القوة والصلابة لتجاوز هذه الأزمة الأسرية الصعبة".



وواصل: "في يوليو الماضي، تعرضت لحادث وأصيبت حفيدتي فريدة في ذلك الوقت، وخضعت لمجموعة من العمليات على مدار أسبوعين، حتى وافتها المنية، ولكن لن أنسى الدعم الذي حصلت عليه في ذلك الحين من الرئيس السيسي من اليوم الأول للحادث، وكان ذلك أكبر من توقعاتي، حتى بعد الوفاة ظل يسأل على أسرتي في ظل أزمتنا".