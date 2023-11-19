الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

حماس
حماس

أفاد مصدر من حركة حماس، مساء اليوم الأحد، بأنه وفق صفقة تبادل الأسرى، يبدأ الهدوء غدا الإثنين الساعة 11 صباحا، وفقا لقناة الغد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مصادر، أن المفاوضات عادت للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة وأظهرت تقدمًا متواضعًا.

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وأضاف الموقع في تقرير له، أن يحيي السنوار قائد حركة حماس في غزة، استأنف التفاوض وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين.

وأشار الموقع إلي أنه في المرحلة الأولى ستطلق حركة حماس سراح نحو 50 إمرأة وطفلًا مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

السنوار يطالب بالإفراج عن جميع النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية

وأضاف الموقع أن حركة حماس ستسعى إلى إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين لدى فصائل أخرى في مرحلة ثانية.

كما طالب السنوار  بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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كما طالبت حركة حماس بالسماح بدخول 400 شاحنة يوميًا عبر معبر رفح، وتوفير الوقود للمستشفيات والمخابز بالإضافة إلى غيرها من السلع الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في قطاع غزة بشكل يومي بهدف تهجير الفلسطينيين، كما أنه قصف الكثير من المنازل بسبب مجرد شكوك بوجود أسرى إسرائيليين بداخلها.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، أن الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلي وأجنبي ونظم بعلم من سلطاته في 7 أكتوبر الماضي.

وطالب حمدان الإدارة الأمريكية بضرورة التراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

كما طالب القيادي في حماس كل الدول التي تبنت الرواية الإسرائيلية إلى التراجع عن موقفها وإلا ستصبح شريكة في الجرائم.

تبادل الأسرى غزة يحيي السنوار الفلسطينيين الأسرى معبر رفح حركة حماس

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