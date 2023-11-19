"فتح": نشكر مصر على منع التهجير القسرى لأهالى غزة (فيديو)

أدان الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه عدوان على كل إنساني.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لسياسات الاحتلال العنصرية والتهجيرية، وأنه يمتلك إرادة قوية للصمود والمقاومة.

وأشاد الرجوب، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لقطاع غزة، ومنع الاحتلال من تنفيذ خططه لتهجير الآلاف من أهالي القطاع.

وقال إن مصر هى الدولة الوحيدة التي تحركت بشكل فعال لوقف العدوان وإطلاق النار، وأنها تستحق كل الاحترام والتقدير من الشعب الفلسطيني والعربي.

وأوضح الرجوب، أن الاحتلال كان يرفض أي مبادرة لفرض هدنة إنسانية في غزة، وأنه كان يحصل على دعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، التي تتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والكرامة.

وطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والاستيطان، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.