الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء جراء قصف إسرائيلى على مدرسة عمرو بن العاص بالشيخ رضوان بغزة

قصف غزة
قصف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بوقوع عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا علي مدرسة عمرو بن العاص بالشيخ رضوان، أسفر عن وقوع عدد من الشهداء.

يأتي هذا عقب يوم من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة وتل الزعتر بقطاع غزة، أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

txt

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة، التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

txt

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته القصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال البديوي إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وجدّد رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، داعيًا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها.

شهداء قصف إسرائيلي حي الشيخ رضوان مدينة غزة مدرسة عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

بعد هطول الأمطار.. الدفع بخدمات إغاثة على الطرق وخط ساخن للاستغاثات

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية فى دورة شمال إفريقيا للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن في الواشنطن بوست.. أمام تحدي بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة