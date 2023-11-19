شهداء جراء قصف إسرائيلى على مدرسة عمرو بن العاص بالشيخ رضوان بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بوقوع عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا علي مدرسة عمرو بن العاص بالشيخ رضوان، أسفر عن وقوع عدد من الشهداء.

يأتي هذا عقب يوم من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة وتل الزعتر بقطاع غزة، أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة، التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته القصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال البديوي إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وجدّد رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، داعيًا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها.