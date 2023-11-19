نقيب الصحفيين الفلسطينيين ينعى 7 من زملائه في غزة (فيديو)

نعى ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 7 من زملائه في قطاع غزة خلال اليوم الدامي الذي شهده القطاع نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إنه من بين الشهداء بلال جاد الله، مدير مؤسسة بيت الصحافة الفلسطينية، ومصطفى الصواف، مراسل إذاعة بي بي سي، اللذين لهما باع طويل في العمل الصحفي ومساعدة الزملاء.

وأشاد أبو بكر، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بموقف نقابة الصحفيين المصرية التي تقف دائما سدا منيعا في وجه التطبيع مع الاحتلال، ودعا إلى تضامن الصحفيين العرب والدوليين مع زملائهم في فلسطين، والضغط على حكوماتهم لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأكد أن الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل مقصود، وأن غزة تتعرض لحرب واسعة النطاق، وأن عدد الشهداء الصحفيين بلغ أكثر من 53 منذ بدء العدوان، وطالب بحماية حق الصحفيين في نقل الحقيقة والتعبير عن رأيهم.