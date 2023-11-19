نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 1200 صحفي نزحوا من بيوتهم بسبب استهداف الاحتلال لهم

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك أكثر من 20 صحفيا محاصرين في المستشفى الإندونيسي منذ عدة أيام دون اتصالات أو إنترنت، وأن الدبابات الإسرائيلية تقف على باب المستشفى وتهدد حياتهم.

وأضاف أبوبكر، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أن الاتصالات مع هؤلاء الصحفيين انقطعت، وأنهم يعملون تحت القصف وبين الأشلاء، وأن كل يوم يقتل أكثر من صحفي في القطاع.

وأوضح أن هناك أكثر من 1200 صحفي نزحوا من بيوتهم ويأوون إلى ساحات المستشفيات، وأنهم يتحملون فوق التعب والإرهاق، واتهم الاحتلال بأنه يريد أن يموت الشعب الفلسطيني جوعا وعطشا ويحرمه من مقومات الحياة.

وقال إن الاحتلال قتل أكثر من 250 من أفراد وعائلات الصحفيين عقابا لهم على دورهم في نقل الحقيقة، وأن التهديدات والحملات الإعلامية متواصلة ضدهم.

واختتم حديثه بالقول: "الاحتلال يحرض على قتل الصحفيين ويحاول إسكات أصواتهم، ولكننا لن نسكت ولن نترك مهمتنا في الدفاع عن قضيتنا العادلة".