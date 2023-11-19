"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف منطقة عسقولة في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف منطقة عسقولة في غزة.

وكان جيش الاحتلال، قال إن قواته تواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة.

وأعلن الاحتلال، ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.