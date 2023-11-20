الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عثمان": استمرار التدفقات السياحية على الأقصر والطيران المباشر لم ينقطع

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن الحركة السياحية مستمرة على الأقصر، موضحًا أن الرحلات المباشرة مستمرة على الأقصر من مطارات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، لافتًا أن الحركة السياحية لم نكن التي نرجوها طبقًا للتدفقات السياحية  التي استقبلنها قبل حدوث أحداث غزة ،ولكن نستطيع أن نقول أن الحركة السياحية بالأقصر مرضية إلى حد ما.

16 طائرة من السوق الصينى على الأقصر 

وأضاف "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ"دستور"، أن السوق الصينى وأسواق أوروبا الشرقية من الأسواق التي لم تنقطع عن إرسال طائراتها طوال الفترة الماضية، بل زادت حجم الطائرات القادمة منها على مطار الأقصر، بالإضافة إلى السوق الكوري.

وأشار إلى أن السوق الصيني يصل منه حاليًا نحو 16 طائرة من المدن  الصينية مباشرة  على مطار  الأقصر،  وسسيزيد معدلاته خلال الموسم الشتوي الحالي، خاصة أننا سنشهد طفرة غير مسبوقة من الرحلات الصينية على مصر، وزيادة حركة الطيران المباشر بين مصر والصين، ومنها افتتاح شركة مصر للطيران لخط الطيران المباشر بين مدينتي شنجهاي والقاهرة.

وأكد "عثمان" أن السوق الإسباني سيرفع من أعداد الطائرات الوافدة منه على الأقصر على نهاية شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى الحركة السياحية القادمة من الهند وأسواق جنوب شرق آسيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار "عثمان" إلى أن إقامة معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام حاليًا بمدينة سيدنى بدولة أستراليا سيكون له دور كبير في زيادة الحركة من السوق الأسترالي، كما حقق المعرض نتائجة خلال الجولات الثلاثة الماضية التي نظم فيها بكل من بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الأمر الذي أدى زيادة الحركة السياحية منهم بعد انتهاء  المعرض.

وأوضح أن المعرض يخلق الشغف بالزيارة من خلال عرض نحو 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى،  بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة، فهذة المقتنيات تجذبهم للتعرف أكثر على الحضارة المصرية القديمة.

الأقصر الحركة السياحية مطارات السوق الصيني الطيران المباشر

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