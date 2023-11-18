2500 سائح من مختلف الجنسيات يحلقون فى سماء الأقصر بالبالون الطائر

حلقت نحو ما يقرب من 105 بالونات طائرة استقلها قرابة الـ2500 سائح من مختلف الجنسيات في سماء محافظة الأقصر، اليوم السبت، وذلك للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في سماء الأقصر.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية.

مشيرا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي.

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.