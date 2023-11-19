الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام الحلبي: البحر الأحمر في خطر بسبب الحوثيين (فيديو)

الحوثيين
الحوثيين

تحدث اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن الوضع العسكري في قطاع غزة والشرق الأوسط.

وقال الحلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية "صدى البلد"، أن جيش الاحتلال يواصل القصف المستمر على قطاع غزة والمستشفيات والمدارس بصورة عشوائية، ويتوسع في العمليات العسكرية.

وأضاف أن الأماكن التي تزداد فيها وتيرة الحرب في الشرق الأوسط هي سوريا والعراق، وهناك استهداف كبير للقوات الأمريكية الفترة الماضية.

وتطرق الحلبي، إلى موضوع اختطاف سفينة إسرائيلية بالقرب من اليمن من قبل الحوثيين، موضحا أن البحر الأحمر شريان ملاحة للبحر المتوسط وأن حجم التجارة المتواجدة فيه كبير بالنسبة للعالم، وأن الحوثيين غير مسيطر عليهم ويشكلون تهديدا للمصالح العالمية.

وأكد الحلبي ضرورة النظر لهذه التهديدات بشكل سريع والتصدي لها، لأن البحر الأحمر أصبح في خطر بسبب ما يحدث من الحوثيين.

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