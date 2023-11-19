الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راحة للاعبى الزمالك عقب الفوز على الهلال الليبى وديًا

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة، غدًا، من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. 

سجل أهداف فريق نادي الزمالك  في ودية الهلال الليبي كل من يوسف أوباما وسيد عبدالله "نيمار" والبنيني سامسون أكينيولا. 

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. 

ويلتقي الزمالك مع أبوسليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية. 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي ومحمد أشرف "روقا" ونبيل دونجا وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي. جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك ونجح يوسف أوباما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت له ليسددها في المرمى. 

وشهدت المباراة تواجد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة، لمؤازرة الفريق قبل لقاء أبوسليم الليبي المقبل في الكونفيدرالية الإفريقية. ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك معتمد جمال يوسف أوباما سيد عبد الله نيمار الهلال الليبي

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