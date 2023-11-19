ماكرون: إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لفرنسا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لفرنسا، مشددا على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل آمن.

جوتيريش: يجب ألاينتهك حركة المباني التابعة “للأمم المتحدة” في غزة

وفي السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن عدد الشهداء المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ويجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.

وقال جوتيريش، إنه يجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة في غزة.