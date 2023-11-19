حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تشكر حزب حماة وطن على تبرعه بـ10 ملايين جنيه لحياة كريمة

توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالشكر لحزب حماة الوطن على تبرعهم بمبلغ 10 ملايين جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة، وذلك انطلاقًا من توجيهات المرشح عبدالفتاح السيسي بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصًا مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.

هذا وقد استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وعددًا من السادة قيادات الحزب.

كان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وفي بداية اللقاء رحب المستشار بوفد الحزب وعبر عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها لمرشحنا الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية عددًا من الإنجازات والتطور الملحوظ تحت قيادته الحكيمة وعلى رأس هذه الإنجازات تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية. فضلًا عن توجيهاته بتخفيض نفقات الدعاية إلى الحدود الدنيا لدعم الأخوة الفلسطينيين.

ومن جانبه، عبر وفد حزب حماة الوطن عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدين دعم المرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن الحزب عن تبرعه بقيمة 10 ملايين جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

مؤكدين قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري المقبل من خلال عقد عدد من الفعاليات والمؤتمرات التوعوية.