الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلى رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ.

إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها


ويهدف مشروع القانون إلى تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها:


1. إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2. السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).


3. أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4. إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.


5. أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6. اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%. 
7. أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8. السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9. سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10. إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
11. السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

12. السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13. السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
 

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون

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