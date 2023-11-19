حبس المتهم بحيازة كمية من الاستروكس بالمرج

قرّرت نيابة المرج، الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، لحيازته كمية من مخدر الاستروكس زنة 1.150 كيلو جرام وكمية من مخدر التامول المخدر.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل له معلومات جنائيةبدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.150 كجم كمية من عقار التامول المخدر، طبنجة صوت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.