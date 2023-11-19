الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: إجلاء 31 طفلًا و6 عاملين و10 أفراد من مستشفى الشفاء

أطفال غزة
أطفال غزة

أكد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أنه تم إجلاء 31 "طفلًا مريضًا للغاية" من مستشفى الشفاء، إلى جانب ستة عاملين صحيين و10 من أفراد أسر الموظفين. 

وأضاف غيبريسوس، أنه يجري التخطيط لمزيد من البعثات لإجلاء المرضى المتبقين والعاملين الصحيين خارج المستشفى، في انتظار ضمانات المرور الآمن.

الإمدادات الطبية

بينما قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان يوم الأحد إن فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة مستشفى ثانية إلى غزة.

وسترسل فرنسا طائرة تحمل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية في بداية الأسبوع، وستسهم في رحلات المساعدات الطبية للاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر.

وتقوم فرنسا أيضًا بإعداد سفينة مستشفى ثانية، وهي حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمود، والتي ستصل إلى مصر في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

txt

مدير عام مستشفيات غزة: استشهاد 4 أطفال خدج في مجمع الشفاء

وقد تم بالفعل نشر أول حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية - تونير، والتي تضم حوالي 60 سريرًا ومجموعتين عاملتين - في المنطقة.

وأضاف البيان أن فرنسا ستنشر أيضا طائرات مدنية وعسكرية لإجلاء الأطفال المرضى أو المصابين من غزة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلمت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة عبر مصر.

الصحة العالمية مستشفى الشفاء طفلا أسر الموظفين فرنسا

مواد متعلقة

مصر والاتحاد الأوروبى.. علاقات قوية فى ظروف "استثنائية"

طارق فهمى لـ"الدستور": فكرة حل الدولتين هى الأقرب والأهم للحفاظ على القضية الفلسطينية

دعوات غاضبة في إسرائيل ضد نتنياهو.. ومسيرة تحاصر منزله في القدس المحتلة

"أطباء بلا حدود" تدين هجمات الاحتلال على مرافق الرعاية الصحية فى جنين

وزير الخارجية السعودية يلتقي "جوزيب بوريل" لبحث الأوضاع في غزة

الهلال الأحمرالفلسطيني: 6 سيارات إسعاف توقفت عن العمل لنفاد الوقود

وزارة الصحة بغزة: أكثر من 80 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على مخيم اللاجئين

حسين سلامى: إسرائيل ستواجه هزيمة نهائية وينتهى بها الأمر فى مزبلة التاريخ

الأكثر قراءة

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

"أرامكو السعودية" تُعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

الحوثيون يصدرون بيانًا بعد قليل بشأن احتجاز السفينة الإسرائيلية "جالاكسى ليدر"

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلي.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدني دولي»

تشكيل منتخب مصر.. 5 تغييرات وصلاح يقود الهجوم أمام سيراليون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة