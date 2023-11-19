الصحة العالمية: إجلاء 31 طفلًا و6 عاملين و10 أفراد من مستشفى الشفاء

أكد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أنه تم إجلاء 31 "طفلًا مريضًا للغاية" من مستشفى الشفاء، إلى جانب ستة عاملين صحيين و10 من أفراد أسر الموظفين.

وأضاف غيبريسوس، أنه يجري التخطيط لمزيد من البعثات لإجلاء المرضى المتبقين والعاملين الصحيين خارج المستشفى، في انتظار ضمانات المرور الآمن.

الإمدادات الطبية

بينما قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان يوم الأحد إن فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة مستشفى ثانية إلى غزة.

وسترسل فرنسا طائرة تحمل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية في بداية الأسبوع، وستسهم في رحلات المساعدات الطبية للاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر.

وتقوم فرنسا أيضًا بإعداد سفينة مستشفى ثانية، وهي حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمود، والتي ستصل إلى مصر في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

وقد تم بالفعل نشر أول حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية - تونير، والتي تضم حوالي 60 سريرًا ومجموعتين عاملتين - في المنطقة.

وأضاف البيان أن فرنسا ستنشر أيضا طائرات مدنية وعسكرية لإجلاء الأطفال المرضى أو المصابين من غزة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلمت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة عبر مصر.