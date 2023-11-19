حبس المتهم بقتل صديقه ودفن جثته بمنشأة ناصر

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بحبس متهم بقتل صديقه، وإخفاء جثمانه، بمنشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث بالواقعة.

مناظرة الجثة

وتبين أن الجثة لشخص في عقده الثالث بحالة تعفن وكسر في الجمجمة.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.