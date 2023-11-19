نجاح فعاليات القافلة الطبية التوعوية للأطفال بالاسماعيلية

نجحت القافلة الطبية التوعوية للأطفال بالاسماعيلية تحت عنوان" ذوي الهمم " التي أطلقتها كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس في اجتذاب عدد كبير من الأطفال الأسوياء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم وكانت مثال ناجح للدمج بينهم في تلقي الخدمات والمشاركة في الأنشطة المتنوعة التي قدمها عدد كبير من المشاركين في القافلة.

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ولواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وأد غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون خدمةالمجتمع و وتنميةالبيئة.

كلية الدراسات العليا للطفولة

القافلة من إعداد وتنظيم وإشراف أ.د راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة وشارك في الفاعليات كلية التمريض تحت اشراف وتنسيق أد هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التربية النوعية وكلية الآثار ومركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت اشراف وتنسيق أ.د أحمد الكحكي مدير المركز.

وتميزت القافلة بتوفير خدمات طبية وتأهيلية وتوعوية متنوعة لعدد يفوق المئتين وخمسون من الأطفال وأسرهم. حيث تلقى الأطفال أكثر من خدمة تشمل الكشف والعلاج ووضع بروتوكول التأهيل المناسب والذي قام به مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للطفولة والاستشاريين والأخصائيين من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس في تخصصات متعددة شملت طب الأطفال، والمخ والأعصاب في الاطفال، الإرشاد الأسري، تنمية المهارات، التأهيل المهني، والعلاج الوظيفي، القياس النفسي والتوحد.

حيث قامت كلية التمريض بقياس الضغط والسكر لعدد ٢٥٠ طفل وأسرهم، وتحويل بعض الحالات للتأمين الصحي بالمدرسة. وتم عمل توعية للأسرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة والتوعية عن مرض السكر للمصابين به من الأطفال.

و قد شاركت كلية التربية النوعية من خلال ورشة عمل لطباعة المنسوجات بأسلوب الاستنسيل سابق التجهيز وقد تم طباعة عدد ١٠٠ تي شيرت من خلال الاطفال الأسوياء والأطفال ذوي الهمم وقد تم توزيعها عليهم بعد الانتهاء من طباعتها.

كما شاركت الكلية بعمل مسرح للعرائس الماريونيت لتعديل بعض السلوكيات من خلال عرض مسرحية هادفة.

وقد قامت كلية الآثار بعمل ندوة تفاعلية عن " تاريخ الاسماعيلية في الحضارة المصرية القديمة" قدمتها د سوسن عيسى مدرس بكلية الآثار.

و قام فريق العمل بإقامة ورشة عمل عن التحنيط وخطواته وصناعة ورق البردي في مصر القديمة وكتابة