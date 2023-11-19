الخشت يكلف الدكتورة لبنى فريد للقيام بأعمال عميد كلية التجارة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة لبنى فريد وكيلة كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد كلية التجارة لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للكلية.

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة لبنى فريد بضرورة أن يكون العمل داخل كلية التجارة خلال الفترة المقبلة في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تحقيق الإنصاف والرضا الوظيفي، والتواصل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، وأن تكون الأولوية للعمل بروح الفريق في بيئة عمل إيجابية، والتأكيد على استقرار العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الأكاديمية، علاوة على تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.

وفي سياق آخر تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا بعنوان "دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية"، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتكوين العلمي للباحثين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية، وتعزيز معارفهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا يستهدف استعراض أهم إسهامات الأنثروبولوجيا في خدمة قضايا القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهتم الأنثروبولوجيا بدراستها في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين المصريين في الأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التحديات التي تحول دون تطبيق منهجية الأنثروبولوجيا والالتزام بميثاق أخلاقياتها، واستعراض الرؤى المُستقبلية حول مستقبل الأنثروبولوجيا في القارة الإفريقية.

الملتقى يرتكز على 3 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في الانثروبولوجيا في المجتمع الأفريقي من حيث كل من التنظير والإسهامات والتحديات، ويتناول المحور الثاني دور الأنثروبولوجيا في تغيير المجتمع نحو الأفضل وحل مشكلاته، بينما يناقش المحور الثالث مستقبل الأنثروبولوجيا في ظل التحديات الراهنة.