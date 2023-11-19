تأجيل محاكمة معتز مطر وعبدالله الشريف لأول يناير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبدالله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، في اتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية لجلسة أول يناير؛ لاستكمال المرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد حسن.



ووجهت النيابة للمتهمين، 11 محبوسًا، 7 هاربين، اتهامات الانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.